Voluntários retiram lixo das margens do maior rio do Paraná

Dez toneladas de lixo e entulho deixaram as margens do Rio Iguaçu neste sábado (15), após um mutirão que reuniu 200 voluntários nas proximidades do Memorial do Rio Iguaçu, dentro do Parque do Centenário da Imigração Japonesa, no bairro Uberaba, em Curitiba. O pessoal, dividido em grupos organizados, percorreu 5 quilômetros ao longo das faixas de terra que margeiam o rio durante toda a manhã.

A ação faz parte da 3ª edição do Projeto Iguaçu Vivo, promovido pelo Rotary Corporativo Sanepar, com apoio de voluntários da empresa de saneamento, rotarianos do Distrito 4730 e de fora do Paraná, além da Defesa Civil e da Prefeitura de Curitiba. O evento também celebra antecipadamente o Dia do Rio Iguaçu, comemorado na próxima segunda-feira (17).

Entre os voluntários estava Graziela Beltramin Sanches, que participou pela primeira vez. “Atuo no tratamento de esgoto e me voluntariei porque acho fundamental esse tipo de trabalho. Fiquei impressionada com a quantidade de lixo, sendo que a maioria é lixo doméstico, como embalagens, plásticos, móveis, vidro, roupas, cabos, borracha, bituca de cigarro. São coisas que não deveriam estar aqui, fazendo mal para o meio ambiente”, disse ela.

Os irmãos Danielli e Heverson Taborda Ribas também botaram a mão na massa. Ela trabalha na coleta e análise de amostras de água na Sanepar, enquanto ele atua na Estação de Tratamento de Água Passaúna.

Ambos ressaltaram como essas iniciativas são importantes não só para o meio ambiente, mas também para as pessoas envolvidas. “Participamos de todos os eventos e percebemos como isso traz mudanças de comportamento. Ver tudo limpinho, as pessoas se ajudando transforma não só o meio ambiente, mas as próprias pessoas”, comentou Danielli.

A mobilização dos voluntários contou com o apoio do Programa de Voluntariado Corporativo da Sanepar. “Nossa missão é de cuidar da água e se ganha muito com ações práticas, concretas, que envolvem os empregados interessados e dão a dimensão de como o descarte incorreto é prejudicial. Na comemoração do Dia do Rio Iguaçu, o maior do nosso Estado, isso faz ainda mais sentido”, explicou a secretária do Programa, Sabrina Riceto Karas.

Rafael Leite, rotariano, funcionário da Sanepar e um dos cabeças por trás do Projeto Iguaçu Vivo, destacou que a iniciativa precisa crescer ainda mais. “O Rio Iguaçu é o maior rio do Paraná e que tem importância social, econômica e ambiental. Cuidar dele aqui, próximo de sua nascente, ajuda a manter a qualidade da água do Rio para todo o Estado”, afirmou.

“Nosso sonho é fazer esse Projeto acontecer simultaneamente em todo Paraná, desde a Região Metropolitana até Foz do Iguaçu, com mutirões simultâneos e cada vez ter um número maior de pessoas envolvidas. É criar uma ação de impacto tão grande que sensibilize as pessoas para que o Iguaçu possa estar limpo e saudável o tempo todo. Tão limpo e tão cuidado, que a gente não precise mais fazer ações para retirada de lixo, mas ações que celebrem o Dia do Rio de outras formas”, declara ele.

Thays Poletto/Sanepar