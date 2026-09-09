Voltou do Litoral? Veja o movimento na BR-277 e nas outras rodovias do Paraná nesta quarta (9)

O movimento nas rodovias federais e estaduais do Paraná começa a voltar ao ritmo habitual nesta quarta-feira (9), após o feriado prolongado. Ainda há circulação residual de veículos em alguns trechos, principalmente nas rodovias que recebem motoristas retornando do litoral.

Além do fluxo de veículos, rodovias sob concessão seguem com frentes de trabalho voltadas à manutenção das pistas, conservação do pavimento e roçada, com possibilidade de bloqueios parciais e operações de “Pare e Siga”.

BR-277: movimento começa a normalizar

Na BR-277, no sentido Curitiba, o fluxo de veículos começa a diminuir após o aumento registrado durante a segunda e a terça-feira, período de maior movimentação por conta do feriado prolongado.

A EPR Litoral Pioneiro ainda previa circulação residual de motoristas retornando do litoral ao longo desta quarta-feira. Com isso, alguns pontos da rodovia podem apresentar maior volume de veículos durante o dia.

Do quilômetro 68 ao 83, ambos os sentidos da BR-277 estão em obras de ampliação, portanto, exigem paciência dos motoristas que trafegam pela região.

Rodovias do Interior

Nos trechos sob concessão da EPR Paraná, permanecem programadas frentes de trabalho para manutenção asfáltica e roçada. Na BR-153, do km 1 ao km 52, e na BR-369, do km 4 ao km 22, a concessionária EPR Litoral Pioneiro realiza obras de ampliação em ambos os sentidos.

As atividades podem provocar bloqueios parciais de faixas e a adoção do sistema de “Pare e Siga” em determinados pontos. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e às equipes que atuam nas rodovias.

Principais pontos de atenção

BR-277: fluxo começa a normalizar após o movimento intenso do feriado, mas ainda há circulação residual de veículos retornando do litoral.

fluxo começa a normalizar após o movimento intenso do feriado, mas ainda há circulação residual de veículos retornando do litoral. Rodovias do Interior: seguem serviços de manutenção asfáltica e roçada em trechos sob concessão.

seguem serviços de manutenção asfáltica e roçada em trechos sob concessão. Obras e conservação: intervenções podem provocar bloqueios parciais e operações de “Pare e Siga”.