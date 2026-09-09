Trânsito em Curitiba: avenidas têm bloqueios na retomada do feriado nesta quarta (9)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às alterações no tráfego programadas para a retomada do feriado nesta quarta-feira (9). O destaque do dia é o encerramento dos trabalhos de correção e pavimentação na linha férrea no bairro Hugo Lange.

Além disso, seguem ativas intervenções do projeto Novo Inter 2 em vias de grande movimento, como as avenidas República Argentina e Presidente Getúlio Vargas, ao lado de obras de drenagem no Hauer e reciclagens asfálticas em diferentes bairros.

Manutenção no Hugo Lange e nova frente de reciclagem no Novo Mundo

No bairro Hugo Lange, esta quarta-feira (9) marca o último dia das alterações de trânsito na Rua Augusto Stresser, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Rodrigo Otávio e a Rua Prefeito Ângelo Lopes. A intervenção é necessária para a correção de desnível no cruzamento com a linha férrea e posterior recuperação do pavimento local. O tráfego conta com opções de desvios sinalizados nas imediações.

Já no Novo Mundo, prosseguem os serviços de reciclagem do asfalto na Rua Alcídio Cubas. A obra abrange um trecho de aproximadamente 300 metros entre a Avenida Brasília e a Rua Doutor José Palú. Condutores que passam pela região devem redobrar a atenção para a possibilidade de bloqueios temporários ou de compartilhamento da pista com operários e máquinas.

Obras do Novo Inter 2 no Portão, Capão Raso e Campina do Siqueira

O avanço das frentes de trabalho do Novo Inter 2 provoca bloqueios parciais e totais em vias estratégicas:

Portão (República Argentina): A via lenta da Avenida República Argentina, no sentido bairro, permanece com uma faixa bloqueada entre as ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino. O tráfego no local é desviado pela Rua Francisco Frischmann, com previsão de manutenção do bloqueio até quinta-feira (10 de setembro).

Portão/Centro (Getúlio Vargas): Na Avenida Presidente Getúlio Vargas, continua a interdição de meia pista no lado esquerdo no trecho entre o Córrego da Vila Izabel e a Rua Coronel Hoche Pedra Pires, em intervenção agendada até 11 de setembro.

Capão Raso: A Rua Antônio de Freitas Barbosa prossegue com bloqueio total entre as ruas Doutor Manoel Linhares de Lacerda e Tenente Afonso M. R. Cubas, com previsão de conclusão até 16 de outubro.

Também no bairro, a Rua Professor João Mazzarotto permanece totalmente interditada entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas até 22 de setembro, com desvios pelas ruas Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior.

Campina do Siqueira: Na Avenida Arthur Bernardes, o tráfego no sentido Campina do Siqueira opera com bloqueio parcial entre as ruas Tamoios e Tabajaras. No cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com as ruas Pedro Viriato Parigot de Souza e Ivo Zanloreni, as faixas principais seguem liberadas, mantendo-se apenas retenção parcial no meio da interseção.

Obras de drenagem no Hauer e intervenções no Guabirotuba e Vista Alegre

No Hauer, a Avenida Canal Belém (Marginal Leste) segue com bloqueio total no trecho entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para a execução de obras de drenagem, com previsão de duração de 30 dias iniciados na semana passada.

Já no Guabirotuba, a faixa da direita da Rua José Rietmeyer permanece interditada na subida em direção à Avenida Senador Salgado Filho (entre a Avenida Canal Belém e a Salgado Filho), sem prejuízo ao itinerário dos ônibus locais.

No Vista Alegre, a Rua Doutor Roberto Barrozo opera com duas faixas bloqueadas no trecho entre as ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva.

Reciclagem de pavimento e alterações permanentes consolidadas

Além da Rua Alcídio Cubas, equipes realizam reciclagem asfáltica sem necessidade de bloqueio total na Rua Thomaz David Borges (Cajuru) e na Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello (Tarumã).

Por fim, seguem valendo as alterações permanentes de circulação e preferência implantadas recentemente: sentido único na Rua Joaquim Ferreira Bello (Pinheirinho) e na Rua Salim Tacla (Cajuru); e novas preferências de tráfego na Rua Lourdes Erzinger Correia (Uberaba) e na Rua Augusto Ricciardella Correia (Santo Inácio).