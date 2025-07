Voltando para Curitiba? BR-277 terá bloqueio total domingo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão capotou na madrugada deste domingo (20), na BR-277, entre Campo Largo e Curitiba. O acidente ocorreu no km 113, no sentido capital. Para o destombamento do veículo, a pista será totalmente bloqueada.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão afirmou que, por volta das 2h, havia muita neblina. Ao passar por uma curva, ele capotou.

A carga foi retirada e, segundo a Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, o destombamento da carreta ocorrerá ainda nesta tarde. Não há previsão para liberação da pista.

