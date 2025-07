Curitibano acerta Lotofácil e fatura R$ 2,9 milhões com aposta simples

Um apostador sortudo de Curitiba acertou os 15 números da Lotofácil 3447, sorteada na noite deste sábado (19), e embolsou nada menos que R$ 2.903.452,19. A aposta premiada foi simples, feita pelo canal eletrônico da Caixa, com apenas 15 números — o tipo mais básico e popular entre os apostadores.

Resultado da Lotofácil 3447: 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 16 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

O prêmio total da Lotofácil 3447 era de R$ 10 milhões, dividido entre três apostas: além do ganhador de Curitiba, também acertaram todas as dezenas premiadas jogadores de Belmiro Braga (MG) e Osasco (SP).

E agora? Quando é o próximo sorteio?

Se você também quer tentar a sorte, fique ligado: o próximo sorteio da Lotofácil, concurso 3448, acontece já na segunda-feira (21/07/2025) e vai pagar R$ 1,8 milhão para quem acertar os 15 números.

Para jogar, é possível:

Ir até uma casa lotérica

Apostar pelo site da Caixa Econômica Federal: loterias.caixa.gov.br

Ou pelo app Loterias Caixa, disponível para Android e iOS

O valor mínimo da aposta (15 números) é de R$ 3,50, e as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

