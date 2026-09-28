Volta para casa tem obras e bloqueios em Curitiba; veja os pontos afetados

Motoristas e pedestres que circulam por Curitiba no fim da tarde desta segunda-feira (28) enfrentam bloqueios e desvios por conta de obras de infraestrutura em importantes vias de ligação da cidade. As intervenções afetam o fluxo de veículos em regiões como o Boa Vista, Capão Raso e Barreirinha, exigindo rota alternativa e atenção redobrada quanto à sinalização temporária.

Pista lenta bloqueada na Avenida Paraná desvia trânsito no Boa Vista

Na região do Boa Vista, a pista lenta da Avenida Paraná, no sentido Santa Cândida, está bloqueada entre as ruas Estados Unidos e Holanda. A interdição teve início nesta segunda-feira (28) para a execução de serviços de escavação e implantação de meio-fio no canteiro central.

O fluxo de veículos é desviado para a Rua Estados Unidos. A circulação de caminhões e retroescavadeiras ocorre nas proximidades da estação-tubo Holanda, mas o acesso aos moradores do trecho afetado é mantido com orientação no local.

Reciclagem do pavimento altera fluxo em ruas da Barreirinha

No bairro Barreirinha, frentes de obra realizam serviços de reciclagem no pavimento em um circuito formado por três vias interligadas. As intervenções ocorrem na Rua Sêneca (entre a Professor Guilherme Butler e a Matias Camienski), na Rua Matias Camienski (entre a Sêneca e a Averrões) e na Rua Averrões (entre a Matias Camienski e a Professor Guilherme Butler). A presença de máquinas pesadas e trabalhadores na pista exige cautela dos motoristas.

Bloqueios em Curitiba

Bloqueios parciais afetam a Rua Professor João Mazzarotto no Capão Raso

No Capão Raso, os trabalhos de modernização do Novo Inter 2 provocam pontos de bloqueio parcial na Rua Professor João Mazzarotto, no trecho compreendido entre as ruas Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e Delegado Naby Paraná.

A operação ocorre diariamente, das 7h às 17h, alternando o lado interditado conforme a evolução dos serviços. A circulação no local é mantida nos dois sentidos. Iniciada recentemente, a intervenção tem previsão de duração de cerca de um mês, devendo seguir até o fim de outubro, a depender das condições meteorológicas.