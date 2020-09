O final de semana de temperaturas altas fez com que muitos curitibanos e toda a vizinhança viajassem para o litoral do Paraná e também de Santa Catarina. O grande número de pessoas que desceu a Serra ficou visível no final da tarde deste domingo, quando o fluxo de veículos retornando para a capital era enorme.

+ Leia mais: Prefeito de Curitiba Rafael Greca e sua esposa estão internados com covid-19

A Ecovia, concessionária que administra o trecho entre Curitiba e o Litoral do Paraná informou, por volta das 17h, que havia lentidão na Serra. Na BR 376, que liga o Paraná a Santa Catarina, o fluxo era intenso, mas sem retenção.

Atenção na estrada e viaje com cuidado!