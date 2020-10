Procurando emprego? A operadora de telefonia fixa e móvel Vivo está com mil vagas abertas para analista de relacionamento com o cliente em seus call centers próprios, nas cidades de Curitiba (PR) e Fortaleza (CE). As oportunidades são para jornadas de trabalho presenciais e também em home office, após uma fase de adaptação e treinamento.

Segundo a empresa, os interessados precisam ter o ensino médio completo, domínio de informática e pacote office. Outros requisitos são ter um perfil consultivo, analítico, experiência em outros mercados, além de atributos como empatia, entusiasmo, energia, foco no cliente e estar conectado com o propósito da empresa de digitalizar para aproximar, com pensamento digital e inovador. Estar cursando ou ter completado o ensino superior é um diferencial para a Vivo.

Neste processo seletivo a empresa ainda busca por pessoas com disponibilidade de horário para atuação em escalas de trabalho aos finais de semana. A seleção também pretende atrair candidatos com pluralidade de perfis, como gênero, LGBTI+, raça, pessoas com deficiência e acima de 50 anos.

Seleção

A operadora informa que etapas do processo seletivo e a admissão serão 100% digitais. Os selecionados passarão por um programa de desenvolvimento, que contempla uma trilha de aprendizagem focada em produtos, serviços e ferramentas. Além disso, a companhia promoverá uma capacitação técnica com conteúdos comportamentais para aprimorar ainda mais as competências do colaborador.

Para concorrer a uma das vagas e obter mais informações, os interessados devem acessar a página https://talentosvivo-relacionamento.gupy.io/.

Benefícios

A Vivo não informa qual é o salário nesta função, mas afirma que ele é compatível com o que é oferecido no mercado. Para os selecionados, a empresa oferecerá os seguintes benefícios:

Vale refeição e transporte;

Plano de saúde e odontológico;

Seguro de vida;

Day off de aniversário;

Desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps.