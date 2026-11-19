A previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira (20) indica um dia marcado por condições instáveis e adversas. O tempo em Curitiba será caracterizado por tempestades intensas durante o período diurno, com probabilidade de chuva de 85% e acúmulo previsto de 23,18 mm.

As temperaturas variam entre mínima de 18,4ºC e máxima de 27,8ºC, com sensação térmica podendo atingir 29,9ºC. Durante o dia, o clima em Curitiba apresentará céu completamente encoberto, com cobertura de nuvens de 100% e umidade relativa do ar em 74%.

Os ventos sopram do norte a 8 km/h, com rajadas que podem alcançar 26 km/h. A probabilidade de trovoadas é bastante elevada, chegando a 90%, o que exige atenção redobrada da população. O índice UV moderado, de nível 4, requer cuidados básicos com a exposição solar mesmo em dia nublado.

Previsão indica chuva?

A previsão do tempo para Curitiba indica que o período noturno trará uma mudança no padrão. A partir das 19h, as tempestades intensas dão lugar a chuva leve, com probabilidade de 75% e acúmulo adicional de 23,19 mm.

A umidade relativa aumenta significativamente para 93%, enquanto os ventos mudam para nordeste, soprando a 10 km/h com rajadas de até 16 km/h. A probabilidade de trovoadas durante a noite reduz para 40%, mas a chuva persistente mantém o céu totalmente encoberto.

Os moradores de Curitiba devem se preparar para um dia inteiro de precipitações, totalizando mais de 46 mm acumulados entre os períodos diurno e noturno. Recomenda-se evitar áreas de alagamento e redobrar a atenção ao trafegar pelas vias da cidade.