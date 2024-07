Um ônibus ligeirinho perdeu o controle na manhã desta quinta-feira (04) e atingiu o muro de uma loja que vende peças e serviços hidráulicos, localizada no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. O acidente aconteceu por volta das 9h, na Rua Professor Nivaldo Braga.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) afirmou que, conforme informações preliminares, o ônibus perdeu o controle após ter algum problema com o sistema de freios. O ligeirinho envolvido no acidente fazia a Linha 022-Inter 2 (sentido horário).

Imagens da câmera de monitoramento do comércio mostram o momento em que o ônibus invadiu o local. No vídeo é possível ver que o veículo atingiu o muro e a grade da loja, além de um carro da empresa que estava estacionado. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Assista ao vídeo

Também por meio de nota, a Urbs disse que fiscais foram até o local após o acidente e que as causas da colisão vão ser investigadas.

