Vídeo! Mulher suspeita bater e enforcar cachorro em Curitiba é alvo da polícia

Uma mulher de 55 anos é suspeita de praticar o crime de maus-tratos contra animais. Moradora do bairro Fanny, em Curitiba, ela é acusada de agredir um cachorro com tapas e pedaços de madeira. Em vídeo recebido pela polícia, o cachorro, além de apanhar, aparece em alguns momentos sendo enforcado com a guia.

Na manhã desta segunda-feira (02), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu um mandado de busca e apreensão contra esta mulher, na residência dela. Na ação, um cachorro e quatro gatos foram apreendidos e retirados do local.

A investigação teve início após denúncias anônimas recebidas no dia 15 de novembro deste ano. Segundo o delegado Guilherme Dias, imagens foram repassadas sinalizando as agressões. Veja vídeo abaixo.

Vídeo: Divulgação/Polícia Civil do Paraná

“É importante lembrar que a lei não admite qualquer tipo de agressão, maus-tratos ou abusos em face dos animais, e que qualquer denúncia de maus-tratos a animais pode ser formalizada no site da Polícia Civil, na aba dedicada aos boletins de ocorrência, que a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente irá apurar o caso”, disse o delegado.

Denuncie

A mulher poderá ser punida com prisão de dois a cinco anos de prisão. Vale reforçar que a população pode colaborar com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.