Imagens de um resgate feito de helicóptero na manhã desta quinta-feira (31), no morro Cabaraquara, em Guaratuba, Litoral do Paraná, ganharam as redes sociais e demonstraram a importância do uso de equipamentos de segurança durante uma escalada. Uma agarra que estava presa na rocha quebrou e o primeiro escalador, chamado de “guia da cordada”, caiu de 15 metros de altura.

O homem, de 40 anos, ficou preso na corda de segurança e fraturou apenas os tornozelos. O resgate foi realizado pela aeronave Falcão 3, do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA-PR). A vítima foi encaminhada para o hospital em Paranaguá, também no Litoral.

Segundo os companheiros de escalada que estavam com o homem no momento do acidente, eram duas pessoas que escalavam o morro. O local é de pouco movimento e estava sendo desbravado pela dupla de montanhistas. As agarras são os pontos de apoio natural na rocha e uma delas se rompeu. Após a queda, o resgate foi imediatamente acionado.

“A dupla está bem e somente um deles se feriu. Agora estão aguardando os exames de raio X em Paranaguá. Eles usavam todos os equipamentos de segurança (EPIs)”, disse um dos amigos dos homens, que estava no local.

Ainda de acordo com as informações do local, durante a escalada os dois realizavam os procedimentos corretos. “O acidente aconteceu dentro das possibilidades de risco inerentes e foi minimizado pelo treinamento e uso correto dos equipamentos”, finalizou o amigo.

As imagens do resgate foram feitas de dentro do helicóptero. O vídeo mostra os dois escaladores ainda presos no morro Cabaraquara.