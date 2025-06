Vídeo mostra pancadaria antes do Atletiba em Curitiba: correria, rojões e confusão

Imagens que circulam nas redes sociais neste sábado (28) mostram uma briga entre “torcedores” de Athletico Paranaense e Coritiba, horas antes do clássico realizado na Arena da Baixada, vencido pelo Coxa por 1 a 0. Os vídeos registram dezenas de pessoas correndo pelas ruas, fumaça intensa e barulhos de estouros, em meio a um confronto violento.

Segundo o telejornal Boa Noite Paraná, da RPC, a confusão teve início quando a uma torcida deixou a região do Terminal Caiuá, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), em direção à Avenida Raul Pompeia. A caminhada fazia parte de um “esquenta” para o jogo. Durante o trajeto, uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) foi vista escoltando o grupo.

Pouco depois, torcedores cruzaram o caminho da torcida rival e o confronto começou. Nas imagens, é possível ver a correria se espalhando pela via, em meio à fumaça de artefatos explosivos e gritos de pânico. Uma verdadeira barbaridade em plenos tempos atuais.

E aí, Polícia Militar??

Em nota, a PM informou que acompanha denúncias de episódios de violência em pontos específicos de Curitiba e região, e atua em conjunto com outras forças de segurança para reprimir as ações e identificar os envolvidos. A corporação também destacou que, por conta do clássico, intensificou o policiamento ostensivo na capital e na Região Metropolitana, com foco em torcidas organizadas e torcedores que agem de forma isolada.

