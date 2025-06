Curitiba é escolhida pela Uber para teste de nova modalidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os usuários do aplicativo Uber terão acesso a uma nova funcionalidade voltada para entregas. A novidade, chamada “Flash Nacional”, permite que clientes solicitem a coleta de pacotes para envio a outras cidades diretamente pelo aplicativo, por meio de uma parceria com a empresa de logística Loggi.

A fase de testes do serviço foi iniciada em Curitiba e em Campinas (SP). A proposta é expandir a atuação do Uber Flash, criado durante a pandemia e popularizado em 2021 com a opção de entregas por motocicleta. Nos últimos anos, o serviço ganhou versões como o Uber Flash+, que permite ações extras, como retirar encomendas em lojas, e o Flash Utilitário, voltado ao transporte de itens maiores.

Com a infraestrutura da Loggi, que opera em mais de 5 mil municípios brasileiros, o Flash Nacional permitirá entregas intermunicipais e interestaduais. O serviço contará com rastreamento em tempo real, data estimada de entrega e proteção contra perda, roubo ou danos de até R$ 1 mil.

Como vai funcionar?

Pelo app da Uber, o usuário deve escolher a opção “Flash Nacional” e preencher as informações necessárias para a coleta. A modalidade aceita diferentes tipos de produtos, como roupas, cosméticos, livros, brinquedos, eletrônicos, acessórios para pets e documentos.

Para serem aceitos, os pacotes precisam atender aos seguintes critérios:

Peso máximo de 30 kg;

Dimensões de até 100 cm por lado, com a soma total de no máximo 200 cm;

Estarem embalados em caixas de papelão ou material similar;

Ter o código de rastreio visível e, se necessário, a indicação “Frágil”.

Após a solicitação, a Loggi faz a coleta no endereço indicado, insere o item em sua malha logística e realiza a entrega no destino. O horário da retirada pode ser agendado no aplicativo, e todo o processo pode ser acompanhado pelo app da Uber.

Suporte ao cliente

Caso o usuário precise de ajuda, o atendimento pode ser iniciado pela seção “Atividade”, dentro do próprio aplicativo. A Uber disponibiliza o canal Lori, uma inteligência artificial generativa desenvolvida pela Loggi para oferecer atendimento automatizado com respostas personalizadas.

Se necessário, o cliente é direcionado para atendimento humano, com foco em tratativas e resoluções.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉