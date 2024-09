Viatura capota após motorista avançar preferencial em bairro de Curitiba; Vídeo!

Uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) capotou na madrugada deste domingo (08), no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. Os policiais lotados no 12º Batalhão foram atendidos por socorristas do SIATE, e estão fora de perigo.

Uma equipe fazia o patrulhamento pela Rua Professor Ulisses Vieira, quando um Fiat Siena avançou a preferencial na Rua Capiberibe. Com o impacto, a viatura só parou ao bater contra um poste ao lado de um muro de uma escola. Uma câmera de segurança da empresa Paraná Box registrou o momento da batida.

Um policial foi encaminhado ao Hospital Evangélico, e o outro teve ferimentos leves. Já a motorista do Siena não se machucou.

