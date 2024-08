Vídeo flagra roubo em mercado na Grande Curitiba: ‘violência psicológica’, diz delegado

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação de um criminoso e as reações das vítimas assustadas, durante um roubo a um mercadinho no bairro Guarituba, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, no fim da tarde de terça-feira (13).

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso e divulgou os vídeos nesta quarta-feira (14). Conforme apurado, o homem entrou no estabelecimento com capacete e touca, no intuito de dificultar a identificação. No momento do crime, ele estava armado e, mediante graves ameaças, roubou valores e aparelhos celulares das vítimas.

“O criminoso agiu com muita violência psicológica contra as vítimas dizendo que se alguém tentasse reagir iria “atirar na cara”. É possível ver pelas imagens o criminoso fazendo os gestos e subtraindo os objetos”, conta o delegado da PCPR Thiago Andrade.

Denuncie

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do indivíduo, para que ele possa ser preso.

As informações podem ser repassadas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (41) 3590-1208 e (41) 3590-1204, diretamente à equipe de investigação.

