Vídeo! Dezenas de armas de outros países são apreendidas em carro na Grande Curitiba

Dezenas de armas de diversas nacionalidades e carregadores foram apreendidos na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na madrugada desta sexta-feira (4). Ao todo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro que levava um casal de 30 anos e a filha deles, de quatro anos, escondia 28 pistolas 9 mm e 59 carregadores.

Na ação da PRF, realizada em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (Ficco/PR), um T-Cross, foi abordado na rodovia. O homem que dirigia o carro, que era alugado, apresentou muito nervosismo durante a fiscalização policial, o que motivou uma vistoria mais aprofundada no veículo.

Arma até da polícia argentina

Após uma minuciosa vistoria no carro, os policiais encontraram, através da lanterna traseira do veículo, acesso ao local onde estavam escondidas as 28 pistolas 9 mm e os 59 carregadores.

Ainda de acordo com a PRF, o que chamou a atenção dos policiais nesta apreensão, foi a diversidade das origens das armas, de oito nacionalidades diferentes e a condição delas, que eram todas usadas. Uma das pistolas argentinas pertence, inclusive, à Polícia da Província de Buenos Aires. Veja a origem das armas:

10 armas argentinas

3 armas brasileiras

2 armas turcas

2 armas eslovenas

2 armas tchecas

2 armas austríacas

1 arma croata

1 arma americana

1 arma italiana e

4 armas não identificadas

De Foz a Balneário Camboriú

Após as armas serem encontradas, o motorista disse aos policiais que carregou o carro com as pistolas e carregadores em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde reside a família.

A carga com o armamento, segundo ele, seria entregue em um posto de combustíveis em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, como forma de pagamento de uma dívida contraída junto ao crime organizado.

Porte, posse ilegal e tráfico de armas

Diante dos fatos, o casal, a filha, as armas e o carro utilizado no transporte ilegal foram encaminhados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) à Polícia Federal (PF) em Curitiba, para o registro dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e tráfico de armas.

