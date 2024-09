Avenida movimentadíssima de Curitiba tem bloqueio total nesta quarta-feira

A Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba está com um bloqueio total na pista no sentido Centro, nesta quarta-feira (11). O bloqueio é entre as ruas Brasílio de Lara e Raul Caron. A interrupção do trânsito ocorrerá até às 17h.

Durante o bloqueio, os motoristas que seguem de Pinhais em direção ao Centro de Curitiba devem fazer um desvio pelo bairro. A alternativa é acessar a Rua Brasílio de Lara, seguir pela Coronel Domingues Soares, virar à esquerda na Rua José Veríssimo e seguir até a Rua Konrad Adenauer, onde será possível retomar o trajeto na Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão presentes no local para orientar os motoristas. A pista no sentido Pinhais não sofrerá alterações e permanecerá aberta ao tráfego. Por falar em bloqueio no trânsito, quem for pegar a estrada terá que ficar atento.

Painel que nunca funcionou direito será retirado

O bloqueio ocorre para a retirada um Painel de Mensagem Variável (PMV) instalado em frente ao pátio do Detran. Segundo a prefeitura, a remoção do equipamento é indispensável para o avanço das obras do Lote 4 do Novo Inter 2, que estão sendo realizadas na região.

A Tribuna do Paraná noticiou em julho sobre a utilidade dos painéis que foram instalados para a Copa do Mundo de 2014, orientando a comunidade e turistas sobre condições no trânsito naquele período, dentro do chamado anel viário de Curitiba. Eram 40 equipamentos na capital, mas desde 2017, estão sem funcionar.

Painel com mensagem variável será retirado na Avenida Victor Ferreira do Amaral. Foto: Reprodução/Google.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!