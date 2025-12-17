Viajar com pets nas férias exige muitos cuidados; veja dicas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O calor aumenta neste época do ano e na mesma proporção aumentam os riscos de lesões causadas pelo clima quente nos nossos pets. Além disso, outros cuidados são importantes para curtir as férias com nossos amiguinhos.

Antes de viajar com eles pets, os responsáveis precisam observar com atenção se o animal não apresenta sintomas de possíveis doenças. Também é essencial verificar se a carteira de vacinação está atualizada. Esses cuidados básicos ajudam a evitar complicações durante o deslocamento e no destino final.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR) lançou uma cartilha com orientações específicas para quem pretende pegar a estrada com animais de estimação. A campanha “Verão Seguro” também reúne recomendações para quem vai permanecer em sua cidade, mas deseja aproveitar as temperaturas mais elevadas.

+ Leia mais: Marca do Paraná lança tintas inspiradas em “vira-latas”

Nesse cenário, os responsáveis devem priorizar passeios em horários mais frescos do dia, como início da manhã ou final da tarde. A hidratação deve estar sempre disponível, com água limpa e fresca à vontade para os bichinhos.

Algumas espécies exigem atenção especial em relação à tosa. Pelagens mais densas podem dificultar a regulação da temperatura corporal e intensificar o desconforto térmico. O calor excessivo também cria condições favoráveis para a proliferação de pulgas e carrapatos, o que reforça a necessidade de cuidados preventivos ao longo de todo o período.

Vacinação em dia

Os animais de estimação estão suscetíveis a parasitas internos e externos, que podem comprometer a saúde e o bem-estar. A prevenção e o tratamento envolvem a prescrição de medicamentos por médicos-veterinários, além do isolamento e da limpeza adequada do local onde o animal permanece.

Também são indicados o controle de vetores, o recolhimento correto das fezes em ambientes domésticos e em vias públicas, além do uso de coleiras repelentes de insetos, quando recomendadas por um profissional.

+ Viagem no tempo: quase 100 anos de notícias do Paraná agora de graça na internet

Manter a vacinação em dia é uma das principais formas de prevenção contra doenças, como a raiva, que podem levar os animais a óbito. Em casos de tratamento de outras enfermidades, os responsáveis devem ficar atentos à administração dos medicamentos. O uso inadequado ou sem orientação profissional pode provocar reações adversas graves e, em situações extremas, levar à morte do animal.

>>> A cartilha com mais dicas para os responsáveis está disponível integralmente no site do CRMV-PR e pode ser baixada gratuitamente clicando aqui.