Marca do Paraná lança tintas inspiradas em “vira-latas”

Mesclado, flocos, caramelo, chocolate. Essas são algumas das cores que ajudam a descrever a pelagem dos cães e gatos SRD, os chamados “vira-latas”. Inspirada nessa diversidade, a Foz Tintas lançou um catálogo especial de tintas em comemoração aos 40 anos da marca, com foco na conscientização sobre adoção e doação responsável de animais.

A campanha foi lançada durante o Dezembro Verde, mês dedicado à conscientização contra o abandono animal. O período coincide com um aumento significativo dos casos de abandono, o que sobrecarrega protetores e organizações de resgate. Hoje, estima-se que cerca de 170 mil animais estejam sob a guarda de protetores no Brasil.

Na hora da adoção, a pelagem ainda pesa na decisão de muitas famílias. Animais de cor caramelo ou preta, por exemplo, costumam ser os menos escolhidos. A partir desse cenário surgiu a campanha Pet Colors, que convidou organizações de proteção animal do oeste do Paraná a indicar cães que aguardam há mais tempo por um lar.

Ao todo, 16 cães se tornaram protagonistas do catálogo. Cada cor foi desenvolvida a partir da pelagem real dos animais e leva o nome e a foto do pet. “A ideia é dar visibilidade para a causa e para esses animais que estão em abrigos e que passaram por situações muito tristes. Agora todos estão à espera de um lar”, explica Daniele Canfil, coordenadora de Trade Marketing da Foz Tintas.

Animais participantes da campanha. Foto: Reprodução/Site Pet Colors

Parte da venda das tintas do catálogo será revertida para a causa animal. A cada litro vendido, R$ 1 será destinado às ONGs e protetores independentes participantes. O mesmo valor será doado em tintas e materiais.

“A ideia de fazer algo especial para esse fim de ano veio ao encontro do que praticamos diariamente aqui. A causa animal é muito próxima ao nosso coração. Por isso, não queremos apenas doar parte das vendas, mas incentivar doações diretas e a adoção responsável”, afirma Alex Camatti, CEO da Foz Tintas.

Estrelas da campanha

Enquanto muitas famílias reformam a casa para receber parentes e amigos, outras acabam deixando seus pets para trás ao viajar. É nesse contexto que histórias como a de Zenita se repetem. A cadela foi abandonada pelo filho de seu tutor, após a morte do idoso.

“Nós a encontramos muito machucada, assustada e magra, com doença venérea canina. Foi resgatada em uma rua deserta e já estava com a vulva muito afetada. Fez quimioterapia, foi medicada, tomou vitaminas e foi se recuperando. Hoje é uma cachorrinha feliz, aceita carinho e até colo. Já está castrada, vacinada e pronta para adoção”, relata a protetora Alini Sartori, da Ampare Animal.

Outra história que integra a campanha é a de Luna e Flora, duas das 32 cadelas resgatadas pela Viva Instituto Animal, em Cascavel. Elas viviam com outros animais em uma situação extrema de acúmulo, após um casal de idosos ser despejado da casa onde morava. “Esse foi o caso mais impactante da minha vida, não apenas pelos animais, mas pelas pessoas envolvidas. Havia 44 animais em condições terríveis, em meio a dejetos, lixo, fome e sede”, conta Julia Dorini, da instituição.

A campanha Pet Colors propõe a valorização da família multiespécie e a ideia de que um lar renovado também pode ser mais acolhedor para os animais. Ao mesmo tempo, busca garantir apoio financeiro a protetores que atuam no limite. “Mesmo com mais visibilidade, ainda é assustadora a quantidade de animais abandonados e o descaso do poder público. Esperamos que essa parceria seja duradoura e alcance cada vez mais pessoas”, afirma Bia Oliveira, assessora comercial e de marketing da ONG Latidos do Bem.

Onde encontrar?

As tintas Pet Colors estão disponíveis em todas as lojas da Foz Tintas em Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. Também é possível personalizar a tinta a partir da pelagem do próprio pet. Para isso, basta enviar uma foto pelo WhatsApp da empresa. Especialistas em coloração transformam a imagem em uma cor exclusiva.

A base das tintas do catálogo é o “fosco sempre limpo”, tecnologia da Suvinil que facilita a limpeza das superfícies. A proposta é permitir que casas com crianças e animais convivam com mais liberdade, sem preocupação constante com sujeira nas paredes.

Saiba mais sobre a campanha no site www.promocaofoztintas.com.br/petcolors