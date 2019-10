Após sofrer um desabamento parcial no último dia 20 de setembro, em decorrência das fortes chuvas que atingiram Curitiba naquela semana, o viaduto da Rua Vicente Michelotto, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), está passando por obras de recuperação. O conserto da parede de vedação da trincheira, que fica no cruzamento dessa rua com a Avenida Deputado Aníbal Khury, começou na última segunda-feira (30).

Ainda na manhã do dia 20 de setembro, as pistas da avenida foram limpas e avaliações apontaram que a estrutura da trincheira não havia sofrido nenhum dano. “Só esperamos o terreno secar para iniciar as obras de reconstrução da parede. Em poucos dias, o local estará totalmente recuperado e seguro”, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues.