Duas concessionárias de rodovia que atuam no Paraná, a Ecocataratas e a Ecovia, devem reduzir os valores cobrados em todas as suas praças de pedágio a partir desta terça-feira (1º de outubro). A redução é uma das medidas previstas no acordo de leniência homologado entre as empresas e o Ministério Público Federal (MPF), no âmbito da Operação Integração, braço da Lava Jato que mira os contratos de pedágio.

As empresas são responsáveis por trechos da BR-277, tanto na ligação de Curitiba com o Litoral do Paraná, quanto entre Guarapuava e Foz do Iguaçu, no interior do estado.

No caso da Ecovia, na ligação capital-litoral, o valor para carros deve cair de R$ 20,90 para R$ 14,60. Nas cinco praças da Ecocataratas, os preços para automóveis que variam atualmente entre R$ 12,50 e R$ 16,40 devem cair para valores na faixa entre R$ 8,80 e R$ 11,50.