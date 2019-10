Quatro anos depois de pronto, o viaduto da Vila Pompeia, na BR-116, no bairro Tatuquara, em Curitiba, finalmente foi liberado para uso dos motoristas. As alças de acesso, parte que faltava para colocar a estrutura em operação, foram inauguradas nesta sexta-feira (25) pelo prefeito Rafael Greca.

+ Leia mais: Rapaz é morto com 12 tiros ao lado de terminal de ônibus em Curitiba

O viaduto está localizado em um dos pontos de chegada e saída de Curitiba e foi concluído em 2015 pela concessionária que administra parte da BR-116, a Arteris Planalto Sul, visando desafogar o trânsito.

Entretanto, a construção das vias de acesso ao elevado, que ficou sob responsabilidade da administração municipal, passou por um longo processo de atrasos. Uma das justificativas da prefeitura foi o reassentamento de 70 famílias com casas na área de projeto.

Acesso ao bairro

O acesso do bairro à pista da BR-116 no sentido Curitiba-Fazenda Rio Grande se dá agora pela Rua Francisco Xavier de Oliveira, que desemboca no viaduto. A rua foi alargada, ficando com nove metros de largura, com duas faixas para o tráfego e uma para estacionamento.

Já a entrada para o bairro será pela Rua João Batista Bettega Junior. Entre as duas ruas, outros binários acessórios funcionarão como complemento às alças do viaduto.

+ Leia também: Polícia frustra ‘almoço de frutos do mar’ de mulheres em Curitiba

Ainda de acordo com a prefeitura, sem comprometer a utilização do viaduto, seguirão em andamento até janeiro as obras na alça de acesso que permitirá o retorno da Francisco Xavier de Oliveira para a Rua Francisco Warcheski, em direção ao bairro.

A nova rua está sendo construída para atender moradores que vivem na quadra que antecede a cabeceira do viaduto, no lado esquerdo. A nova via garantirá a eles um caminho mais curto para retornar ao bairro.

Mudanças no trânsito

Três ruas do bairro Tatuquara começam a ter sentido único de circulação para os veículos desde a última quarta-feira (23). As alterações de trânsito foram feitas para atender as novas alças de acesso ao Viaduto Pompéia.

+ Leia mais: Assassino de Rachel Genofre conquistava as vítimas com jeito ‘cordial e amável’

As mudanças incluem mão única aos motoristas que trafegarem pela Rua Francisca Ferreira da Luz, que poderão seguir apenas da João Batista Bettega Junior para a Francisco Xavier de Oliveira. Já, a Francisco Xavier de Oliveira passou a ter sentido único de circulação da Estrada Delegado Bruno de Almeida para a Rua Camilo Bueno, até o acesso ao viaduto sobre a BR-116.

Na Rua José Zanoncini, os veículos seguem somente da Francisca Ferreira da Luz para a Estrada Delegado Bruno de Almeida.

Itinerários dos ônibus

Com as mudanças na região, 12 linhas de ônibus tiveram seus itinerários modificados. As linhas que sofreram alteração do itinerário são: 680 Rurbana, 681 Dalagassa, 684 Rio Bonito, 690 Vila Juliana, 772 Tupy-Juliana, 617 Jardim Ludovica, 646 Pompéia-Janaína, 655 Jardim da Ordem, 659 Caximba-Olaria e 679 Madrugueiro-Tatuquara.