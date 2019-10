Com 12 tiros e sem tentativa de defesa. Assim terminou a vida de Wender Henrique Mendes dos Santos, 24 anos, morto na noite desta sexta-feira (25), na Rua Filipinas, no bairro Cajuru, em Curitiba. A região fica colada ao Terminal Centenário e com enorme movimentação de pessoas. O jovem estava sentado em uma mureta em frente à uma farmácia quando foi surpreendido por um homem que desceu de um carro e sem piedade, abriu fogo, por 12 vezes.

+ Leia mais: Polícia frustra ‘almoço de frutos do mar’ de mulheres em Curitiba

“Foram disparos de calibre 9 mm. Seis na região do abdômen e seis acertaram as costas dele. Foi apenas um atirador e temos marcas de tiros”, relatou o perito Silvestre.

O caso passa a ser investigado pela Policia Civil. Um veículo branco foi flagrado na ação que vitimou Wender e câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais devem ajudar na investigação.

* Com informações do repórter fotográfico Lineu Filho.