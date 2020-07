Onze dias após ser internado com coronavírus, Pedro Joanir Zonta, presidente do Condor Super Center e da Associação Paranaense de Supermercados (Apras), recebeu alta médica nesta quarta-feira (22). O anúncio do internamento ocorreu no dia 9 deste mês.

Em um vídeo, ele disse que viu a morte de perto e agradeceu o apoio. “Meus amigos, após dias difíceis, finalmente estou em casa! Agradeço a preocupação e a oração de todos, pois não tenho dúvidas de que foi Deus que me deu forças e que me ajudou nesta luta. Se cuidem e mantenham a fé e a esperança”, disse o empresário em nota à imprensa.

