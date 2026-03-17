Veterinária é presa em Curitiba por manter 80 cães em situação de maus-tratos

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante uma médica veterinária de 54 anos por maus-tratos a animais em Curitiba nesta terça-feira (17/03). Durante a operação, cerca de 80 cães foram resgatados de dois canis mantidos pela suspeita, onde viviam em condições precárias de higiene.

Segundo o delegado Guilherme Dias, os animais foram encontrados em locais com acúmulo de fezes e urina, sem condições adequadas de higiene e manejo. A ação policial cumpriu dois mandados de busca e apreensão nos estabelecimentos da investigada.

“Diante da situação, a mulher foi presa em flagrante. A investigada possui duas condenações anteriores relacionadas a fatos da mesma natureza e já foi alvo de investigações pela criação ilegal de cães”, explica o delegado.

Foto: PCPR

Como denunciar maus-tratos aos animais no Paraná

A PCPR reforça a importância das denúncias no combate aos maus-tratos contra animais. Casos podem ser reportados anonimamente pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou pela Delegacia Virtual de Proteção Animal. Em situações de flagrante, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.