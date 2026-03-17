Deputada Carol Dartora denuncia ameaças de morte e ataques racistas

A deputada estadual Carol Dartora afirmou, em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (16/03), que foi vítima de ameaças de morte e de violência física e sexual. Segundo o relato, a mensagem foi recebida por e-mail e aberta na manhã de domingo (15/03).

Na captura de tela divulgada, o autor se identifica como Lucas Bovolini e profere ofensas relacionadas ao exercício do mandato da parlamentar e à sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT). “Vocês são inferiores e sempre serão”, escreve, ao se referir a defensoras do movimento feminista.

O texto também traz declarações ofensivas contra homossexuais e pessoas trans, além de ameaças diretas à deputada. Em um dos trechos, o autor afirma que pretende ir até a cidade onde ela atua politicamente para fazê-la “pagar por cada palavra que disse”.

Em pronunciamento, Carol Dartora ressaltou que o conteúdo não se trata de opinião, mas de crime. “Minha presença não é um acidente. É resultado da luta coletiva de muitas mulheres negras que vieram antes de mim e abriram caminhos em meio ao racismo, ao machismo e à exclusão política. O conteúdo dessa ameaça repete um padrão já conhecido”, afirmou.

A parlamentar também destacou que esse tipo de ataque atinge com frequência mulheres negras na política. “Existe hoje uma tentativa organizada de espalhar medo, intimidar e expulsar mulheres da política por meio do ódio, da humilhação e da violência. É racismo, é misoginia e é violência política”, escreveu.

Em resposta à reportagem, a assessoria informou que medidas já estão sendo adotadas. A deputada comunicou na postagem que acionou a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça e a Polícia Civil do Paraná (PCPR), além de instâncias institucionais, para solicitar investigação e responsabilização criminal dos envolvidos.