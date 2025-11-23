Vereadores de Curitiba votam cidadania honorária para Michelle Bolsonaro nesta segunda

Entre as pautas que serão votadas pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC) nesta segunda-feira (24/11) está o projeto de lei que concede o título de Cidadania Honorária à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A proposta é da vereadora Carlise Kwiatkowski (PL). A sessão está marcada para as 9h.

Na justificativa, a parlamentar afirma que Michelle ganhou destaque nacional pelo trabalho social realizado durante o período em que esteve à frente do Palácio da Alvorada. Segundo Carlise, a ex-primeira-dama “se destacou por seu trabalho em prol da inclusão social, especialmente voltado para pessoas com deficiência e portadores de doenças raras”.

Ela também lembrou que Michelle foi a primeira primeira-dama a discursar em Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante uma posse presidencial, gesto que reforçou compromisso com a acessibilidade. A vereadora argumenta ainda que Michelle defende valores que, em sua visão, dialogam com os princípios e a identidade de Curitiba.

Como vínculo direto com a capital, Carlise cita o apoio da ex-primeira-dama à Associação Paranaense Superando a Mielomeningocele (APSAM) e participação em encontros realizados na cidade voltados à formação de lideranças femininas e ao fortalecimento de valores familiares.

Por esses motivos, a proposta sustenta que o título seria uma forma de reconhecer a atuação social e a relação de proximidade que Michelle, segundo a vereadora, mantém com a população curitibana. “Michelle demonstrou carinho pela cidade em vários momentos, ressaltando a importância de Curitiba não apenas como referência em qualidade de vida, mas também como um espaço que fomenta valores de solidariedade e inclusão, tão presentes em seu trabalho”, concluiu Carlise.

Câmara de Curitiba vota outras homenagens nesta segunda

Além da proposta relacionada a Michelle Bolsonaro, a Câmara votará outras três homenagens. Entre elas está o título de Cidadania Honorária de Curitiba ao príncipe Bertrand de Orleans-Bragança. Também estão na pauta uma homenagem póstuma ao curitibano Max Conradt Júnior e a indicação de Danilo Serge Avelleda ao título de Vulto Emérito de Curitiba.

O projeto sobre Max Conradt Júnior é de autoria da vereadora Rafaela Lupion (PSD), que propõe dar o nome dele a um logradouro público. Nascido em 1932, Conradt cresceu no bairro Mercês e trabalhou por mais de meio século na Maison Blanche, onde ajudou a consolidar a marca. Descrito como “autodidata apaixonado por história”, deixou uma vasta coleção de documentos e obras sobre Curitiba, o Paraná e o Brasil, hoje sob guarda da UFPR.

Já o vereador Angelo Vanhoni (PT) propõe o título de Vulto Emérito de Curitiba para Danilo Serge Avelleda. Nascido em 1939 na capital, ele iniciou a carreira aos 11 anos e integrou a primeira turma de artes dramáticas do Teatro Guaíra. Ator e diretor, participou de mais de 100 peças e se destacou em montagens como Diário de um Louco.

Por fim, chega ao plenário a proposta do vereador Eder Borges (PL), que sugere conceder o título de Cidadão Honorário de Curitiba a Bertrand de Orleans-Bragança. Segundo o parlamentar, Bertrand lidera a Casa Imperial do Brasil desde 2022, é defensor de valores tradicionais e participou de eventos culturais e encontros monárquicos na capital, além de ter sido homenageado pela Academia de Cultura de Curitiba.