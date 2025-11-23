Câmara de Curitiba

Vereadores de Curitiba votam cidadania honorária para Michelle Bolsonaro nesta segunda

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por CMC Julia Moreira Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 23/11/25 17h09
michelle bolsonaro
Foto: Arquivo | Agência Brasil

Entre as pautas que serão votadas pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC) nesta segunda-feira (24/11) está o projeto de lei que concede o título de Cidadania Honorária à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A proposta é da vereadora Carlise Kwiatkowski (PL). A sessão está marcada para as 9h.

Na justificativa, a parlamentar afirma que Michelle ganhou destaque nacional pelo trabalho social realizado durante o período em que esteve à frente do Palácio da Alvorada. Segundo Carlise, a ex-primeira-dama “se destacou por seu trabalho em prol da inclusão social, especialmente voltado para pessoas com deficiência e portadores de doenças raras”. 

Ela também lembrou que Michelle foi a primeira primeira-dama a discursar em Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante uma posse presidencial, gesto que reforçou compromisso com a acessibilidade. A vereadora argumenta ainda que Michelle defende valores que, em sua visão, dialogam com os princípios e a identidade de Curitiba. 

+ Leia mais

Como vínculo direto com a capital, Carlise cita o apoio da ex-primeira-dama à Associação Paranaense Superando a Mielomeningocele (APSAM) e participação em encontros realizados na cidade voltados à formação de lideranças femininas e ao fortalecimento de valores familiares.

Por esses motivos, a proposta sustenta que o título seria uma forma de reconhecer a atuação social e a relação de proximidade que Michelle, segundo a vereadora, mantém com a população curitibana. “Michelle demonstrou carinho pela cidade em vários momentos, ressaltando a importância de Curitiba não apenas como referência em qualidade de vida, mas também como um espaço que fomenta valores de solidariedade e inclusão, tão presentes em seu trabalho”, concluiu Carlise.

Câmara de Curitiba vota outras homenagens nesta segunda

Além da proposta relacionada a Michelle Bolsonaro, a Câmara votará outras três homenagens. Entre elas está o título de Cidadania Honorária de Curitiba ao príncipe Bertrand de Orleans-Bragança. Também estão na pauta uma homenagem póstuma ao curitibano Max Conradt Júnior e a indicação de Danilo Serge Avelleda ao título de Vulto Emérito de Curitiba.

O projeto sobre Max Conradt Júnior é de autoria da vereadora Rafaela Lupion (PSD), que propõe dar o nome dele a um logradouro público. Nascido em 1932, Conradt cresceu no bairro Mercês e trabalhou por mais de meio século na Maison Blanche, onde ajudou a consolidar a marca. Descrito como “autodidata apaixonado por história”, deixou uma vasta coleção de documentos e obras sobre Curitiba, o Paraná e o Brasil, hoje sob guarda da UFPR.

Já o vereador Angelo Vanhoni (PT) propõe o título de Vulto Emérito de Curitiba para Danilo Serge Avelleda. Nascido em 1939 na capital, ele iniciou a carreira aos 11 anos e integrou a primeira turma de artes dramáticas do Teatro Guaíra. Ator e diretor, participou de mais de 100 peças e se destacou em montagens como Diário de um Louco.

Por fim, chega ao plenário a proposta do vereador Eder Borges (PL), que sugere conceder o título de Cidadão Honorário de Curitiba a Bertrand de Orleans-Bragança. Segundo o parlamentar, Bertrand lidera a Casa Imperial do Brasil desde 2022, é defensor de valores tradicionais e participou de eventos culturais e encontros monárquicos na capital, além de ter sido homenageado pela Academia de Cultura de Curitiba.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna