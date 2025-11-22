Bolsonaro diz que queimou tornozeleira com ferro quente por “curiosidade”

Por Omar Godoy, da Gazeta do Povo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse a policiais que usou ferro de solda em sua tornozeleira eletrônica, “por curiosidade”. A afirmação foi registrada em vídeo na madrugada deste sábado (22) e formalizada em um relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF).

No vídeo, divulgado pela Polícia Federal, uma policial pergunta se Bolsonaro havia usado alguma coisa para queimar o dispositivo. “Eu meti ferro quente aí. Curiosidade”, ele responde.

A agente também questiona se é ferro de passar, e o ex-presidente esclarece: “Não, ferro de soldar, de solda. Fica tranquila”.

