Ratinho Jr critica prisão de Bolsonaro: “insensibilidade do Judiciário”

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), comentou nas redes sociais a repercussão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, detido na manhã deste sábado (22/11), em Brasília. Nas publicações, o governador afirmou solidariedade ao ex-presidente e mencionou o estado de saúde de Bolsonaro.

“Todos sabem que a saúde do ex-presidente não é boa desde que ele foi vítima de uma facada”, escreveu. Em outra postagem, Ratinho reforçou o apoio a Bolsonaro e estendeu a solidariedade também aos familiares.

Para o governador, a medida foi excessiva. “Ao meu ver, a prisão demonstra insensibilidade do Poder Judiciário. Ao ex-presidente e aos seus familiares, minha solidariedade. Triste Brasil!”, declarou.

O ex-presidente Bolsonaro, que já cumpria pena domiciliar, foi preso mesmo tendo apresentado laudos que comprovam sua saúde em estado crítico. Todos sabem que a saúde do ex-presidente não é boa desde que ele foi vítima de uma facada. — @ratinho_jr (@ratinho_jr) November 22, 2025

Ratinho não foi o único governador a se manifestar. Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, também se posicionou nas redes e afirmou que Bolsonaro “é inocente e o tempo mostrará”. Já Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, criticou a decisão judicial e declarou que “a injustiça prevaleceu”.

Prisão mira tentativa de fuga

Bolsonaro foi preso por volta das 6h da manhã no condomínio onde mora, em Brasília. A ordem foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e aponta uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica como motivo para a prisão. A audiência de custódia foi marcada para este domingo (23), ao meio-dia.

Na decisão, Moraes mencionou ainda a possibilidade de que Bolsonaro utilizasse a vigília organizada por um de seus filhos como forma de facilitar uma fuga para alguma das embaixadas instaladas na capital federal, onde ele poderia tentar solicitar asilo político.

