Decisão do Supremo

Ratinho Jr critica prisão de Bolsonaro: “insensibilidade do Judiciário”

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 22/11/25 14h58
Imagem mostra Jair Bolsonaro e Ratinho Jr
Foto: Divulgação/AEN.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), comentou nas redes sociais a repercussão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, detido na manhã deste sábado (22/11), em Brasília. Nas publicações, o governador afirmou solidariedade ao ex-presidente e mencionou o estado de saúde de Bolsonaro.

“Todos sabem que a saúde do ex-presidente não é boa desde que ele foi vítima de uma facada”, escreveu. Em outra postagem, Ratinho reforçou o apoio a Bolsonaro e estendeu a solidariedade também aos familiares. 

+ Leia mais

Para o governador, a medida foi excessiva. “Ao meu ver, a prisão demonstra insensibilidade do Poder Judiciário. Ao ex-presidente e aos seus familiares, minha solidariedade. Triste Brasil!”, declarou.

Ratinho não foi o único governador a se manifestar. Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, também se posicionou nas redes e afirmou que Bolsonaro “é inocente e o tempo mostrará”. Já Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, criticou a decisão judicial e declarou que “a injustiça prevaleceu”.

Prisão mira tentativa de fuga

Bolsonaro foi preso por volta das 6h da manhã no condomínio onde mora, em Brasília. A ordem foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e aponta uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica como motivo para a prisão. A audiência de custódia foi marcada para este domingo (23), ao meio-dia.

Na decisão, Moraes mencionou ainda a possibilidade de que Bolsonaro utilizasse a vigília organizada por um de seus filhos como forma de facilitar uma fuga para alguma das embaixadas instaladas na capital federal, onde ele poderia tentar solicitar asilo político. 

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna