Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso, preventivamente, na manhã deste sábado (22/11). A prisão foi solicitada e, às 6h, os policiais chegaram ao condomínio do ex-presidente.

Jair Bolsonaro fez um exame de corpo de delito e foi encaminhado para uma sala específica dentro da sede da Polícia Federal destinada a presos em condição de ex-presidente.

As viaturas chegaram ao condomínio de forma discreta, sem sirenes e ele foi levado pelos agentes sem algemas.

A prisão deste sábado não tem relação com a condenação de 27 anos por tentativa de golpe, mas, segundo a Rede Globo, trata-se de uma medida cautelar por garantia da ordem pública, já que havia uma vigília convocada em frente ao condomínio. Por representar riscos aos participantes e agentes policiais, houve a prisão preventiva.

A sala onde Bolsonaro ficará preso tem uma sala, cadeira, cama e banheiro privativo.

Em nota, a Polícia Federal apenas disse que “cumpriu neste sábado (22/11), em Brasília/DF, um mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal”.

Mais informações em instantes.

