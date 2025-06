Vereadores analisam desconto no IPTU por calçada acessível

Um projeto de lei em análise na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) quer garantir desconto no IPTU para proprietários de imóveis que mantiverem suas calçadas adaptadas às normas de acessibilidade. A proposta pretende estimular melhorias na mobilidade urbana por meio de incentivo fiscal.

“A acessibilidade urbana é fundamental para garantir a inclusão e a mobilidade de todos os cidadãos, especialmente daqueles com deficiência ou mobilidade reduzida”, justifica a vereadora Delegada Tathiana Guzella (União), autora da iniciativa.

O texto propõe a criação do artigo 46-A na lei complementar 40/2001, que trata do Código Tributário de Curitiba. De acordo com a proposta, os imóveis – edificados ou não – que tiverem suas calçadas construídas ou adaptadas conforme as normas técnicas vigentes terão direito ao abatimento no imposto. O valor do desconto será aplicado no exercício seguinte, desde que o contribuinte esteja adimplente com a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento.

A concessão do benefício exigirá a comprovação documental, com apresentação de fotos e outros registros que atestem a conformidade da calçada. O percentual de desconto ainda será definido por regulamentação da Prefeitura de Curitiba, podendo variar conforme o grau de adequação e a metragem da calçada (002.00009.2025).

Confira abaixo uma tabela comparativa com as alterações propostas na legislação:

ITEM O QUE DIZ A LEI 40/2001 O QUE O PL INCLUI NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO Artigo 46-A Inexistente Criação do Art. 46-A para conceder desconto no IPTU por calçada acessível Benefício fiscal Não há previsão específica Concessão de desconto no IPTU por adequação de calçadas Requisitos — Comprovação documental e regularidade fiscal do contribuinte Aplicação do benefício — Desconto no exercício seguinte, conforme apuração da adequação Percentual do desconto — Definido por regulamentação; varia por metragem e grau de adequação Regulamentação — Poder Executivo definirá critérios e procedimentos

Calçadas inacessíveis: riscos para pedestres

“Estudos indicam que nenhuma capital brasileira apresenta condições adequadas para a circulação de pedestres e cadeirantes em calçadas. Dados alarmantes revelam que, em 2022, mais de 9,5 mil idosos perderam a vida em quedas da própria altura no Brasil. A legislação atual atribui aos proprietários a responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas. Contudo, a falta de conscientização e de incentivos financeiros têm resultado em calçadas inadequadas, comprometendo a mobilidade e a segurança dos pedestres”, destaca Tathiana Guzella.

Curitiba tem cerca de 158 mil pessoas com deficiência, conforme o Censo de 2020, o que reforça a importância de infraestrutura urbana acessível. Segundo a vereadora, experiências semelhantes já foram adotadas em municípios como Araguaína (TO) e Esteio (RS), onde os descontos no IPTU por acessibilidade variam entre 10% e 20%. A proposta também se inspira em iniciativas como o “IPTU Verde”, que concede benefícios fiscais a imóveis com práticas sustentáveis e inclusivas.

“A implementação de um incentivo fiscal em Curitiba para a adequação das calçadas às normas de acessibilidade traria inúmeros benefícios, como a melhoria da mobilidade urbana, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, a valorização dos imóveis, uma vez que calçadas acessíveis contribuem para a apreciação do valor imobiliário, e a promoção da inclusão social, garantindo que todos os cidadãos possam usufruir dos espaços urbanos de maneira segura e igualitária”, concluiu a parlamentar.

Em que fase da tramitação está o projeto?

O projeto de lei complementar foi protocolado em 27 de fevereiro e já passou pela instrução técnica da Procuradoria Jurídica (Projuris). Atualmente, o texto aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se chegar à votação em plenário, após passar pelos colegiados técnicos, a lei, se for aprovada, entrará em vigor no Diário Oficial de Curitiba. Clique na imagem abaixo para entender como é a tramitação de uma proposta na Câmara de Curitiba.