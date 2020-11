O vereador de Curitiba Cristiano Santos (PV) testou positivo para covid-19 neste fim de semana. De acordo com seu gabinete, Santos está em isolamento, medicado e passa bem. Jornalista, ele ficará afastado nos próximos dias das atividades parlamentares e do programa Bora PR, da TV Bandeirantes, do qual é apresentador.

Santos, que não disputou a reeleição no pleito de domingo, é o terceiro vereador de Curitiba a contrair a doença desde o início da pandemia. Noemia Rocha (MDB) chegou a ser internada em setembro com comprometimento do pulmão em razão de infecção pelo novo coronavírus, mas teve alta em poucos dias. Já Jairo Marcelino (PSD), que aos 77 anos pertencia ao grupo de risco da Covid, não resistiu à doença e faleceu no fim de outubro em razão de complicações provocadas pelo vírus.

