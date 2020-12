Curitiba e região amanheceu com ventos, trovoadas e chuvas isoladas na manhã desta quinta-feira (03). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão aponta chuvas isoladas e risco de temporal também durante à tarde. Curitiba e todo o restante do Paraná estão sob alerta de temporal até pelo menos às 23h desta quinta-feira.

Uma frente fria que se forma no Sul do Brasil traz mais chuva para o Paraná, principalmente na divisa com Santa Catarina e colabora também para manter o céu carregado de nuvens na capital.

Conforme a meteorologia, o risco de temporal se dá por causa da troca de calor. Segundo o Simepar, as temperaturas devem variar entre 17º C e 28º C na capital.

Por causa da frente fria, as temperaturas devem voltar a baixar na sexta-feira (4) e seguir em queda até o fim de semana.

Litoral

Nas praias do Paraná o tempo deve ser parecido. A quinta-feira tende a ser mais quente, com sol entre nuvens e risco de chuva forte. De acordo com o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem ficar entre 22º C e 34º C.