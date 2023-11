Vem tempestade! Inmet emite Alerta Laranja para Curitiba e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta para tempestade em todo o Paraná, incluindo Curitiba e região, válido a partir das 20 horas desta segunda-feira (27) até às 21 horas de terça-feira (28).

De acordo com o aviso de cor laranja, que indica perigo, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia. Os ventos intensos devem ficar entre 60 e 100 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo e riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

Além do Paraná, o alerta de tempestade do Inmet também é válido para todo o estado de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul.

As orientações do Instituto para evitar maiores riscos durante a tempestade são:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

