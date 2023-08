Vazamento na tubulação de gás? Profissional explica como identificar

Vazamentos de gás podem ser perigosos expondo pessoas a graves consequências. Além do risco de explosões, o produto químico acumulado no ambiente pode causar danos à saúde por meio de intoxicação. Para auxiliar profissionais da área e consumidores, a Amanco Wavin dá dicas para o momento da instalação de uma tubulação a gás e para identificar possíveis vazamentos no sistema.

Qualidade

A qualidade de um produto é fundamental para a instalação de uma tubulação a gás segura. Utilizar equipamentos de marcas que sejam referência no mercado de construção civil, é o primeiro passo, seguido de verificar se tubulação e as conexões estão em bom estado, além de checar se o material a ser instalado atende aos requisitos das normas técnicas de fabricação.

Instalação

Outros pontos de atenção importantes para os instaladores são utilizar mão de obra e ferramentas adequadas para a instalação, evitando soluções que podem se tornar perigosas. Seguir corretamente as instruções recomendadas pelo fabricante do material também é uma forma de garantir que as conexões estejam devidamente vedadas.

“Esse processo deve ser cuidadoso e realizado de forma minuciosa por um profissional qualificado e seguindo recomendações do fabricante. O uso de produtos de qualidade, que apresentem características que tragam mais segurança e que atendam as Normas também é importante. Sabendo disso, a Amanco Wavin oferece a linha Amanco Gás, sistema que está no mercado brasileiro há quase 10 anos, e apresenta tubos produzidos em polietileno de alta densidade com uma camada intermediária de alumínio, o que garante a segurança e estanqueidade do produto”, diz Tiago Thiesen, gerente de produtos da Amanco Wavin.



Com uma instalação simples, o portfólio inclui tubos e conexões altamente resistentes à corrosão, eliminando a demanda de manutenções frequentes. A flexibilidade dos tubos também reduz a necessidade de conexões, resultando em instalações com menor perda de carga, otimizando todo o sistema.

Teste de estanqueidade

Testar a tubulação em busca de vazamentos é um processo que deve ser realizado logo após a instalação. Para isso, o teste de estanqueidade, tem como objetivo examinar o sistema de forma a garantir que a conformidade do material e que a instalação foi feita corretamente, além de ser uma exigência de segurança do corpo de bombeiros e atendendo a norma NBR 15358.

Dicas para o usuário

O consumidor também pode ser um importante aliado na hora de garantir a segurança e o bom funcionamento do sistema. Para isso, em casos em que ele identifique o cheiro característico de gás ou desconfie de vazamento ele deve:

– Pedir para o responsável pelo imóvel, síndico ou administrador do prédio desligar a tubulação de gás para o local;

– Abrir todas as janelas para arejar o espaço;

– Nunca utilizar um ventilador para fazer o gás “dissipar”, pois o motor do ventilador gera faíscas que podem causar ignição do ambiente;

– Ao encontrar o local do vazamento, contrate uma empresa especializada para realizar a troca da tubulação ou peça orientações ao responsável pelo imóvel.

