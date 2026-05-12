Vandalismo em estações-tubo de Curitiba supera total de 2025 em quatro meses

O vandalismo e os furtos em estações-tubo e terminais de ônibus de Curitiba bateram recorde no primeiro quadrimestre de 2026. Foram registradas 1.174 ocorrências de janeiro a abril, volume que já superou o total de 2025, quando foram contabilizados 1.154 casos em todo o ano.

Os prejuízos somam R$ 938 mil no período, segundo levantamento da Urbanização de Curitiba (Urbs). De acordo com a Prefeitura, para combater o problema, foi intensificado o patrulhamento da Guarda Municipal e a fiscalização de ferros-velhos.

As estações-tubo foram alvo de 565 ações criminosas nos primeiros quatro meses do ano, contra 532 em todo 2025. Os furtos incluem cabos, fiação, cobertura, vidros e até catracas, gerando prejuízo de R$ 660 mil. A média de furtos passou de 1,46 por dia no ano passado para 4,75 por dia em 2026.

Em quatro meses, estação-tubo de Curitiba é vandalizada mais de 30 vezes

A estação-tubo Teatro Paiol foi vandalizada 34 vezes no período, seguida por Ferrovila (21 ocorrências), Maria Aguiar Teixeira (23), Jardim Botânico (20), Marumby (17) e TRE e Vila Fanny (16).

Nos terminais, foram 639 ocorrências de vandalismo, contra 622 em todo 2025. Os danos afetaram principalmente sanitários, pias, calçadas e portas. Os terminais Pinheirinho, Cabral e Santa Cândida registraram o maior número de casos.

A Urbs mantém equipes próprias e terceirizadas para reparos diários, mas, de acordo com a prefeitura, há casos de estações vandalizadas três vezes em menos de duas semanas.

A população pode denunciar casos de vandalismo pelo 153 ou diretamente aos seguranças e fiscais nos locais.