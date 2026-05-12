Obra na Linha Verde e novas “mãos” no Sítio Cercado mudam o trânsito nesta terça

O dia exige atenção redobrada para quem utiliza a Linha Verde e vias do Sítio Cercado. Uma obra emergencial de recuperação de galeria e mudanças definitivas de sentido em ruas residenciais prometem impactar o fluxo de veículos e a rotina de pedestres nesta terça-feira (12/05).

OBRAS E BLOQUEIOS

Local: Linha Verde, sentido Sul (altura da Churrascaria Frangão, no Pinheirinho).

Linha Verde, sentido Sul (altura da Churrascaria Frangão, no Pinheirinho). Data: 12 de maio.

12 de maio. Duração prevista: Conclusão prevista para o final do dia.

Conclusão prevista para o final do dia. Impacto: Bloqueio de uma faixa de rolagem para reparo de galeria pluvial. O motorista encontrará lentidão; a recomendação é utilizar a marginal da Linha Verde após a Trincheira Winston Churchill.



Bloqueio de uma faixa de rolagem para reparo de galeria pluvial. O motorista encontrará lentidão; a recomendação é utilizar a marginal da Linha Verde após a Trincheira Winston Churchill. Local: Cruzamento da Avenida Arthur Bernardes com a Rua Major França Gomes (Santa Quitéria).

Cruzamento da Avenida Arthur Bernardes com a Rua Major França Gomes (Santa Quitéria). Data: A partir das 9h de hoje.

A partir das 9h de hoje. Duração prevista: Longa duração (obras do Novo Inter 2).

Longa duração (obras do Novo Inter 2). Impacto: Bloqueio parcial em meia-pista no sentido Portão. Agentes de trânsito orientam o local, mas a região deve ser evitada em horários de pico.



MUDANÇAS DE SENTIDO

Local: Rua Pedro Airton Zimmermann (Sítio Cercado).

Rua Pedro Airton Zimmermann (Sítio Cercado). Data: A partir das 11h de hoje.

A partir das 11h de hoje. Duração prevista: Permanente.

Permanente. Impacto: A via passa a ter sentido único da Rua Lupionópolis para a Rua Luiz Gurgel do Amaral Valente. A mudança visa organizar o fluxo e aumentar a segurança em trecho antes conflituoso.

TRANSPORTE COLETIVO

Local: Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes (trecho entre as ruas João José Pichet e Francisco Klemtz).

Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes (trecho entre as ruas João José Pichet e Francisco Klemtz). Data: A partir de hoje.

A partir de hoje. Duração prevista: Durante a execução das obras viárias.

Durante a execução das obras viárias. Impacto: Desativação de ponto de parada das linhas 021 – Interbairros II (Anti-horário) e 027 – C. Raso / C. do Siqueira. Passageiros devem consultar os cartazes nos pontos vizinhos.