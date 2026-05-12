Trânsito

Obra na Linha Verde e novas “mãos” no Sítio Cercado mudam o trânsito nesta terça

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 12/05/26 14h23
Trânsito em Curitiba exige atenção dos motoristas. Foto: José Fernando Ogura/SECOM (arquivo)

O dia exige atenção redobrada para quem utiliza a Linha Verde e vias do Sítio Cercado. Uma obra emergencial de recuperação de galeria e mudanças definitivas de sentido em ruas residenciais prometem impactar o fluxo de veículos e a rotina de pedestres nesta terça-feira (12/05).

OBRAS E BLOQUEIOS

  • Local: Linha Verde, sentido Sul (altura da Churrascaria Frangão, no Pinheirinho).
  • Data: 12 de maio.
  • Duração prevista: Conclusão prevista para o final do dia.
  • Impacto: Bloqueio de uma faixa de rolagem para reparo de galeria pluvial. O motorista encontrará lentidão; a recomendação é utilizar a marginal da Linha Verde após a Trincheira Winston Churchill.
  • Local: Cruzamento da Avenida Arthur Bernardes com a Rua Major França Gomes (Santa Quitéria).
  • Data: A partir das 9h de hoje.
  • Duração prevista: Longa duração (obras do Novo Inter 2).
  • Impacto: Bloqueio parcial em meia-pista no sentido Portão. Agentes de trânsito orientam o local, mas a região deve ser evitada em horários de pico.
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MUDANÇAS DE SENTIDO

  • Local: Rua Pedro Airton Zimmermann (Sítio Cercado).
  • Data: A partir das 11h de hoje.
  • Duração prevista: Permanente.
  • Impacto: A via passa a ter sentido único da Rua Lupionópolis para a Rua Luiz Gurgel do Amaral Valente. A mudança visa organizar o fluxo e aumentar a segurança em trecho antes conflituoso.

TRANSPORTE COLETIVO

  • Local: Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes (trecho entre as ruas João José Pichet e Francisco Klemtz).
  • Data: A partir de hoje.
  • Duração prevista: Durante a execução das obras viárias.
  • Impacto: Desativação de ponto de parada das linhas 021 – Interbairros II (Anti-horário) e 027 – C. Raso / C. do Siqueira. Passageiros devem consultar os cartazes nos pontos vizinhos.
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