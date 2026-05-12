Obra na Linha Verde e novas “mãos” no Sítio Cercado mudam o trânsito nesta terça

O dia exige atenção redobrada para quem utiliza a Linha Verde e vias do Sítio Cercado. Uma obra emergencial de recuperação de galeria e mudanças definitivas de sentido em ruas residenciais prometem impactar o fluxo de veículos e a rotina de pedestres nesta terça-feira (12/05).
OBRAS E BLOQUEIOS
- Local: Linha Verde, sentido Sul (altura da Churrascaria Frangão, no Pinheirinho).
- Data: 12 de maio.
- Duração prevista: Conclusão prevista para o final do dia.
- Impacto: Bloqueio de uma faixa de rolagem para reparo de galeria pluvial. O motorista encontrará lentidão; a recomendação é utilizar a marginal da Linha Verde após a Trincheira Winston Churchill.
- Local: Cruzamento da Avenida Arthur Bernardes com a Rua Major França Gomes (Santa Quitéria).
- Data: A partir das 9h de hoje.
- Duração prevista: Longa duração (obras do Novo Inter 2).
- Impacto: Bloqueio parcial em meia-pista no sentido Portão. Agentes de trânsito orientam o local, mas a região deve ser evitada em horários de pico.
MUDANÇAS DE SENTIDO
- Local: Rua Pedro Airton Zimmermann (Sítio Cercado).
- Data: A partir das 11h de hoje.
- Duração prevista: Permanente.
- Impacto: A via passa a ter sentido único da Rua Lupionópolis para a Rua Luiz Gurgel do Amaral Valente. A mudança visa organizar o fluxo e aumentar a segurança em trecho antes conflituoso.
TRANSPORTE COLETIVO
- Local: Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes (trecho entre as ruas João José Pichet e Francisco Klemtz).
- Data: A partir de hoje.
- Duração prevista: Durante a execução das obras viárias.
- Impacto: Desativação de ponto de parada das linhas 021 – Interbairros II (Anti-horário) e 027 – C. Raso / C. do Siqueira. Passageiros devem consultar os cartazes nos pontos vizinhos.