Bar de Curitiba comemora aniversário com feijoada e show do Mumuzinho

No próximo sábado (16/05), Curitiba recebe o sambista Mumuzinho para um show com feijoada, resenha e a celebração dos 3 anos de vida do Bar do Preto, um dos principais endereços do samba na cidade. O evento “Aquela Feijoada” será no Igloo Super Hall, das 12h às 23h, vai oferecer aos convidados uma experiência completa, com comida boa e música de qualidade.

A proposta vai além da gastronomia. A atração principal será o cantor Mumuzinho, que apresenta um show que apresenta o melhor do seu repertório de sucesso. Segundo os organizadores, a programação foi desenvolvida para oferecer diferentes opções de participação a quem quiser participar da festa. Os ingressos para o evento estão à venda em três modalidades (pista, frontstage e open bar), incluindo feijoada ou não.

As vendas são realizadas pela plataforma Cheers e existem combos de ingressos. O setor open bar (valores a partir de R$ 575,00) funciona em dois períodos distintos. No primeiro, entre 12h e 17h, o público terá acesso a cerveja, vodka, refrigerante, água e suco. O segundo período, das 17h às 23h, oferece formato premium com inclusão de gin, whisky e energético no serviço.

O objetivo do evento é consolidar a marca do Bar do Preto no calendário de eventos de Curitiba, fortalecendo sua presença no entretenimento e na promoção de experiências que integram música e gastronomia.