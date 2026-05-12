PF desvenda fraude de R$ 547 mil em financiamentos públicos em Ponta Grossa

Uma operação da Polícia Federal (PF), deflagrada na manhã esta terça-feira (12) em Ponta Grossa, identificou um esquema estruturado de obtenção de financiamento mediante fraude junto a uma instituição financeira pública federal.

A ação, batizada como Operação Backhoe, tem como objetivo conseguir informações de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais de Ponta Grossa.

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A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros (DELECOR), apurou que o grupo criminoso usava uma empresa de fachada com documentos falsos para contornar as regras dos bancos, obtendo a liberação de recursos que superam R$ 547 mil. Os levantamentos apontam que os créditos eram rapidamente desviados e convertidos em patrimônio de difícil rastreabilidade.

Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o dinheiro tenha sido encaminhado para lojas que trabalham com venda de itens automotivos, como desmanches e liquidação de peças.

Os investigados poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude e estelionato qualificado contra entidade pública, cujas penas somadas podem ultrapassar 10 anos de reclusão. A operação segue em segredo de justiça, com o objetivo de preservar a eficácia das diligências investigativas e das colheitas de prova.