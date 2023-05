Quatro novos produtos estão com promoção nos Armazéns da Família de Curitiba entre esta terça-feira (9) e sábado (13). Ingredientes que fazem parte da mesa dos brasileiros e são importantes para começarmos o dia com o pé direito: café, leite em pó, broa de centeio e queijo mussarela estão em promoção.

Oportunidade boa para reunir a familia num delicioso café da manhã ou da tarde, hein? Veja os preços como ficam: pacote (500 gramas) a vácuo de café da marca Da Manhã por R$ 8,90; o leite em pó integral (400 gramas) Frimesa por R$ 11,90; o pacote (450 gramas) de broa de centeio fatiada da marca Nino por R$ 4,90; e a embalagem (200 gramas) de queijo mussarela Frimesa por R$ 5,90.

Programa atende mais de 360 mil famílias

Segundo a prefeitura de Curitiba, o programa Armazém da Família reúne, atualmente, 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza 30% mais baratos que no varejo.

Hoje são mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades. Na RMC são 14 municípios conveniados com 82,5 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 280 mil pessoas.

O atendimento nos 35 Armazéns da Família de Curitiba é feito de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.

