A notícia é boa para a previsão do tempo desta quarta-feira (13): deve chover em Curitiba e em todo Paraná. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo ficará instável em todo o estado, com probabilidade de chuva a qualquer momento, e tempo nublado.

A chance maior é que na capital chova no período da manhã, com precipitação entre 7 mm e 10 mm, mas elas serão de formas isoladas e moderadas. As temperaturas também ficam baixas: máxima de 20°C e mínima de 15ºC. O céu fica com nuvens carregadas durante todo o dia, assim como no estado. As chuvas vem do setor oeste e sudoeste do Paraná, onde não estão descartados alguns temporais.

Por conta da estiagem, que atinge o Paraná há 10 meses, Curitiba enfrenta problemas de abastecimento de água. A seca é considerada uma das piores da história e, por isso, é necessário que cada um faça o possível para economizar água.

Porém, a partir de quinta-feira (14), a chuva começa a dar lugar ao tempo seco. Existe a possibilidade de novas chuvas isoladas. Então, a temperatura volta a cair e dá lugar ao tempo firme e mínimas mais baixas no final de semana.

No Litoral, a Marinha emitiu alerta para vento muito forte, com intensidade de até 74 km/h, entre quarta-feira e quinta-feira, com risco de ressaca no mar. Os avisos de mau tempo podem ser monitorados no site da Marinha.

