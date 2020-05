O programa Nota Paraná irá disponibilizar, nesta terça-feira (12), cerca de R$ 17 milhões de créditos para consumidores que colocaram CPF nas notas fiscais de compras feitas em fevereiro e também para entidades de assistência social sem fins lucrativos, que receberam doação de notas fiscais.

Ao todo, R$ 15 milhões ficarão disponíveis para os consumidores. A estimativa do governo estadual é que 5,3 milhões de pessoas poderão resgatar o valor pedindo depósito em conta-corrente ou deixar acumular para pagar o IPVA, imposto com vencimento nos meses de janeiro, fevereiro e março. Para fazer o resgate, é preciso se cadastrar e fazer o login no site www.notaparana.pr.gov.br.

Já os outros R$ 2 milhões serão repassados para as entidades que receberam a doação de notas, que são no total, 1.318 entidades. O hospital curitibano Pequeno Príncipe é o que vai receber o maior valor, R$ 45 mil, por ter recebido a doação de 111 mil notas.

