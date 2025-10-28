Vai ao show do Guns N’ Roses? chuvas persistentes podem atingir Curitiba nesta noite

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem vai ao show do Guns N’ Roses, nesta terça-feira (28/10), em Curitiba, deve se preparar para enfrentar um tempo instável. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alerta para chuva persistente e queda de temperatura ao longo do dia. A recomendação principal para o público é simples: leve capa de chuva. Se possível, recomenda-se levar também algo para se proteger do frio e do vento. É possível que a chuva atinja Curitiba bem na hora do show.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, o cenário é resultado de um encontro de massas de ar com características opostas atuando sobre o Paraná. Pelo Noroeste, avança uma massa de ar quente e úmido vinda do Paraguai e Mato Grosso do Sul, que aumenta a sensação de abafamento.

Já pelo Sul, uma massa de ar frio permanece estacionada sobre o estado, trazendo instabilidade e formando nuvens de chuva. A combinação desses dois sistemas cria condições favoráveis para garoa persistente, chuviscos e pancadas isoladas.

A instabilidade também levou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a emitir dois alertas de tempestade válidos até a manhã de quarta-feira (29/10). O primeiro, de cor amarela, vale para todo o Paraná e indica risco de chuva moderada e ventos mais fortes.

O segundo alerta, de cor laranja e maior gravidade, abrange a região que vai do Centro do estado até o Oeste, a partir de municípios como Pitanga. Nessa área, há risco maior de temporais e rajadas de vento intensas.

No Leste do estado, onde está localizada Curitiba, as chuvas devem ocorrer com menor intensidade, mas de forma constante, acompanhadas de sensação térmica baixa. Na capital, a máxima prevista é de 19 ºC e a mínima de 15 ºC, com sensação ainda mais fria por causa da umidade e do vento.

Ao longo da semana, o avanço do ar frio deve intensificar a instabilidade, provocar novas rajadas de vento principalmente no Litoral e derrubar ainda mais as temperaturas.

