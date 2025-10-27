Guns N’ Roses em Curitiba: confira o possível setlist do show

Guns N’ Roses chega a Curitiba nesta terça-feira (28/10) com um show inédito na Pedreira Paulo Leminski. A apresentação faz parte da turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.
Aos fãs que esperam ansiosamente a apresentação de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, a Tribuna do Paraná resgatou a setlist do show realizado em São Paulo, na última sexta-feira (25/10), e que deve se repetir em solo paranaense. Confira:
- Intro
- Welcome to the Jungle
- Bad Obsession
- Chinese Democracy
- Pretty Tied Up
- Mr. Brownstone
- It’s So Easy
- The General
- Perhaps
- Slither (Velvet Revolver cover)
- Live and Let Die (Wings cover)
- Hard Skool
- Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)
- Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath cover) (dedicated to Ozzy Osbourne)
- Never Say Die (Black Sabbath cover)
- Estranged
- Yesterdays
- Double Talkin’ Jive
- Don’t Cry
- Thunder and Lightning (Thin Lizzy cover) (Duff on vocals)
- Absurd
- Rocket Queen
- Knockin’ on Heaven’s Door (Bob Dylan cover)
- You Could Be Mine (Followed by band Introductions)
- Slash Guitar Solo
- Sweet Child o’ Mine
- Civil War (Jimi Hendrix’s “Voodoo Child (Slight Return)” outro)
- November Rain
- This I Love
- Human Being (New York Dolls cover)
- Nightrain
- Paradise City
Além de Curitiba, a banda já passou por Florianópolis, em Santa Catarina, na última terça-feira (21/10), e em São Paulo, na sexta (25/10). Após passarem pela capital paranaense, os músicos ainda sobem aos palcos da Arena Pantanal, em Cuiabá, na sexta-feira (31/10), e na Arena BRB, em Brasília, no domingo (2/10).
Bloqueios e transporte gratuito
Para facilitar o retorno do público, haverá transporte gratuito após o show. A Urbanização de Curitiba (Urbs) disponibilizará oito ônibus especiais das 22h até 1h. A operação será custeada pelos organizadores do evento e não terá custo para os fãs. A saída dos veículos será na Rua João Gava, próximo da Rua João Enéas de Sá. O trajeto será direto até a Praça Tiradentes, sem paradas intermediárias.
Para garantir a segurança dos pedestres e a organização do fluxo de veículos, haverá bloqueios no entorno da Pedreira antes, durante e após o show. Segundo a Urbs, as interdições começam no período da tarde e afetam as seguintes vias a Antônio Krainiski (entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correio de Freitas) e a João Gava (entre João Enéas de Sá e a Nilo Peçanha).
Agentes de trânsito e da Urbs estarão no local para orientar motoristas e organizar pontos de travessia para pedestres. A recomendação é evitar a região da Pedreira Paulo Leminski durante a noite e buscar rotas alternativas. A entrada de moradores na região será permitida mediante a apresentação de comprovante.
Apesar das interdições, a Urbs informou que a operação especial não vai prejudicar o funcionamento das demais linhas do transporte coletivo. Algumas linhas que circulam pelo bairro Abranches poderão ter desvios temporários enquanto durarem os bloqueios.