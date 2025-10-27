Guns N’ Roses em Curitiba: confira o possível setlist do show

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Guns N’ Roses chega a Curitiba nesta terça-feira (28/10) com um show inédito na Pedreira Paulo Leminski. A apresentação faz parte da turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.

Aos fãs que esperam ansiosamente a apresentação de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, a Tribuna do Paraná resgatou a setlist do show realizado em São Paulo, na última sexta-feira (25/10), e que deve se repetir em solo paranaense. Confira:

Intro

Welcome to the Jungle

Bad Obsession

Chinese Democracy

Pretty Tied Up

Mr. Brownstone

It’s So Easy

The General

Perhaps

Slither (Velvet Revolver cover)

Live and Let Die (Wings cover)

Hard Skool

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath cover) (dedicated to Ozzy Osbourne)

Never Say Die (Black Sabbath cover)

Estranged

Yesterdays

Double Talkin’ Jive

Don’t Cry

Thunder and Lightning (Thin Lizzy cover) (Duff on vocals)

Absurd

Rocket Queen

Knockin’ on Heaven’s Door (Bob Dylan cover)

You Could Be Mine (Followed by band Introductions)

Slash Guitar Solo

Sweet Child o’ Mine

Civil War (Jimi Hendrix’s “Voodoo Child (Slight Return)” outro)

November Rain

This I Love

Human Being (New York Dolls cover)

Nightrain

Paradise City

Além de Curitiba, a banda já passou por Florianópolis, em Santa Catarina, na última terça-feira (21/10), e em São Paulo, na sexta (25/10). Após passarem pela capital paranaense, os músicos ainda sobem aos palcos da Arena Pantanal, em Cuiabá, na sexta-feira (31/10), e na Arena BRB, em Brasília, no domingo (2/10).

Bloqueios e transporte gratuito

Para facilitar o retorno do público, haverá transporte gratuito após o show. A Urbanização de Curitiba (Urbs) disponibilizará oito ônibus especiais das 22h até 1h. A operação será custeada pelos organizadores do evento e não terá custo para os fãs. A saída dos veículos será na Rua João Gava, próximo da Rua João Enéas de Sá. O trajeto será direto até a Praça Tiradentes, sem paradas intermediárias.

Para garantir a segurança dos pedestres e a organização do fluxo de veículos, haverá bloqueios no entorno da Pedreira antes, durante e após o show. Segundo a Urbs, as interdições começam no período da tarde e afetam as seguintes vias a Antônio Krainiski (entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correio de Freitas) e a João Gava (entre João Enéas de Sá e a Nilo Peçanha).

Agentes de trânsito e da Urbs estarão no local para orientar motoristas e organizar pontos de travessia para pedestres. A recomendação é evitar a região da Pedreira Paulo Leminski durante a noite e buscar rotas alternativas. A entrada de moradores na região será permitida mediante a apresentação de comprovante.

Apesar das interdições, a Urbs informou que a operação especial não vai prejudicar o funcionamento das demais linhas do transporte coletivo. Algumas linhas que circulam pelo bairro Abranches poderão ter desvios temporários enquanto durarem os bloqueios.