A vacinação contra poliomielite será reforçada com o sistema drive trhu nesta quarta (28) e quinta-feira (29) em quatro postos de saúde de Curitiba. A ideia é aumentar a adesão da população, que está muito abaixo do esperado, sem que a criança precise descer do carro para receber a dose para evitar o risco de contágio da covid-19.

A vacina está sendo aplicada desde 28 de setembro e apenas 29,5% de crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas. A meta é imunizar 90 mil crianças contra a paralisia infantil (poliomielite). A ação ocorre das 9h às 17h e é preciso apresentar apenas a carteira de vacinação da criança. A campanha nacional de vacinação termina nesta sexta-feira (30).

Os quatro postos drive thru são nos bairros Portão, Cajuru, São Braz e Rebouças (confira os endereços abaixo). A vacina segue disponível também nos outros postos de saúde da cidade.

O diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Alcides Oliveira, alerta que o número baixo na vacinação é preocupante, já que a poliomielite pode causar graves sequelas como a paralisia infantil. Até a terça-feira (27), foram aplicadas 25.709 doses. “Não é porque estamos há mais de 31 anos sem registro da doença que podemos descuidar. Já temos o exemplo do sarampo, que voltou após 20 anos. Então pedimos aos pais e responsáveis que não deixem a doença voltar para nosso meio”, pede Oliveira.

A poliomielite, é uma doença viral transmitida pela água e alimentos contaminados ou contato com uma pessoa infectada. Algumas pessoas com o poliovírus não ficam doentes e nem apresentam sintomas, já em outros casos o vírus pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total.

A vacina é a melhor forma de prevenção. As doses são em gotas, sem a necessidade de agulha e seringa.

Sarampo e outras doenças

Nas unidades de saúde estão disponíveis 19 tipos de vacina para gestantes, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Entre elas, a BCG, que previne a tuberculose e a pentavalente, que combate a difteria, tétano, coqueluche, hepatite b e influenza B.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, reforça que as famílias precisam se proteger e faz uma alerta contra o sarampo. “A gente pode ter em uma epidemia de sarampo ou mesmo uma epidemia de outras doenças, especialmente em crianças que estão voltando a circular.

O sarampo é uma doença que pode provocar sequelas e complicações como encefalite e deixar sequelas graves neurológicas. Então a gente chama para as nossas unidades”, enfatiza a secretária.

Serviço:

A vacinação drive trhu em Curitiba vai se quarta (28) a quinta-feira (29), das 9h às 17h no Supermercado Big na Avenida Arthur Bernardes, 1250, no Cabral; na Rua da Cidadania Cajuru – Avenida Pref. Maurício Fruet, 2150; na Paróquia São Braz – Rua Antônio Scorsin, 1840; e no Hospital Pequeno Príncipe – Avenida Iguaçu, 333 Rebouças.