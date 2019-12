Este sábado (30) é dia de vacina contra o sarampo em Curitiba e em todo o Brasil. A data marca o dia D da segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo de 2019. Em Curitiba, dez unidades de saúde de todas as regionais ficam abertas das 8h às 17h para a vacinação (veja lista abaixo).

Até quinta-feira (28), Curitiba registrou 306 casos de sarampo em 2019. A faixa etária com maior número de registros é entre 20 e 29 anos, o que corresponde a 54,5% do total. É justamente nesta faixa etária o público-alvo da segunda etapa da campanha neste sábado. Este público precisa de duas doses da vacina, feitas após um ano de idade. Curitiba registrou 17 internações por causa de sarampo este ano – todos os pacientes já tiveram alta.

Curitiba aplicou 199 mil doses da vacina de sarampo do começo do ano até a última segunda-feira (25). O volume é mais do que o dobro de vacinas aplicas em 2018 e mais do que o triplo das doses de 2017.

Outras vacinas

Além da vacina contra o sarampo, as dez unidades de saúde também aplicarão as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação neste sábado para a faixa que faz parte do público-alvo: hepatite B, febre amarela e dupla adulto.

Dia D de Vacinação em Curitiba

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde João Cândido (Rua Ourizona, 2250, Bairro Novo)

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Pilarzinho (Rua Amauri Lange Silvério, 1251, Pilarzinho)

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Menonitas (Rua Domício da Costa, 52, Xaxim)

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Salgado Filho (Rua Sen. Salgado Filho, 5265, Uberaba)

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Campo Alegre (Av. da Indústrias, 1749, Cidade Industrial)

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, s/nº, Praça Ouvidor Pardinho)

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Ipiranga (Rua Santa Regina, 667, Capão Raso)

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Quitéria II (Rua Bocaiúva, 310, Santa Quitéria)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde São Braz (Rua Antonio Escorsin, 1960, São Braz)

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Rio Bonito (Rua Fanny Bertoldi, 170, Campo do Santana)