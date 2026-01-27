Urbs retira operação de empresa e muda linhas de ônibus em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) determinou nesta segunda-feira (26/1), em decisão irreversível, a transferência completa da operação antes realizada pela Auto Viação Mercês para as empresas Glória e Santo Antônio, integrantes do mesmo Consórcio Pontual. A medida, baseada na cláusula de solidariedade prevista no contrato de concessão vigente, visa garantir que o transporte coletivo continue funcionando com regularidade e segurança.

A empresa está paralisada desde 14 de janeiro, quando seus funcionários entraram em greve por falta de pagamento.

A empresa Mercês foi notificada ao final da tarde e, já a partir desta terça-feira (27/1), as operações passam definitivamente para as outras empresas do consórcio, que já vinham assumindo temporariamente as linhas desde o início dos problemas.

A decisão da Urbs ocorre após uma série de descumprimentos contratuais identificados na Mercês, que incluem atrasos nos pagamentos de salários e benefícios trabalhistas, problemas graves na manutenção da frota e incapacidade de demonstrar condições mínimas para retomar suas atividades.

Segundo a Urbs, as inspeções realizadas entre 16 e 22 de janeiro revelaram uma situação alarmante: dos 43 veículos vistoriados, apenas cinco estavam em condições adequadas para operar, número muito abaixo do necessário para atender as linhas. Além disso, a empresa não conseguiu comprovar condições financeiras para pagar salários, manter os veículos, abastecer a frota ou regularizar certidões fiscais e trabalhistas.

“A empresa infelizmente não apresentou um plano de recuperação que atestasse a sua capacidade de pagamento e manutenção de atividades. Permitir a continuidade da operação, diante do cenário de instabilidade operacional, financeira e trabalhista, representaria risco à segurança dos usuários, dos trabalhadores e da população em geral”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

O presidente reforça que a medida não tem caráter punitivo, mas representa uma reorganização administrativa prevista em contrato, visando proteger o interesse público e evitar transtornos aos usuários do transporte coletivo.

Além da transferência definitiva das linhas, foi dado um prazo de 10 dias úteis para que o Consórcio Pontual, por meio de sua empresa líder (Glória), regularize as pendências contratuais e informe oficialmente quais empresas assumirão cada uma das linhas anteriormente operadas pela Mercês.

Linhas afetadas pela decisão

As linhas transferidas para a Santo Antônio e Glória são: X 46 – Especial Mercês (caso seja retomada a linha temporária que foi encerrada após obras na Manoel Ribas), 150 – C. Musica/V. Alegre, 912 – José Culpi, 913 – Butiatuvinha, 915 – O. Verde/V. Bádia, 967 – Júlio Graf; e 972 – Jardim Itália, 022 – Inter 2 (horário), 023 – Inter 2 (anti-horário), 040 – Interbairros IV, 464 – A. Munhoz/Jardim Botânico, 817 – Saturno/Veneza, 821 – Fernão Dias, 901 – Santa Felicidade, 902-Santa Felicidade/Praça Tiradentes, 911- Passaúna e 979 – Linha Turismo.

Para os aproximadamente 13 mil passageiros que utilizam essas 17 linhas em dias úteis, a Urbs garante que não haverá mudanças, já que tanto a Glória quanto a Santo Antônio já haviam assumido temporariamente as operações. O atendimento está sendo realizado normalmente, sem alterações nas tabelas de horários.

Como ficam os funcionários?

Quanto aos funcionários da Mercês, nos próximos dias será realizada uma reunião entre o sindicato dos trabalhadores (Sindimoc) e o patronal (Setransp) para discutir a possibilidade de absorção desses profissionais por outras empresas do sistema. Conforme levantamento, existem atualmente 198 vagas disponíveis para motoristas e cobradores em Curitiba.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉