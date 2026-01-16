Urbs reforça transporte para concurso da Guarda Municipal no domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar o transporte coletivo para o concurso da Guarda Municipal, que acontece no domingo (18/1). A linha 815-Reforço Tuiuti, que normalmente não opera aos domingos, fará viagens especiais de ida e volta entre o Terminal Campina do Siqueira e a Universidade Tuiuti (Campus Barigui), conforme a demanda de passageiros até o término do evento.

O concurso será realizado em 13 locais de prova, no período da tarde. Os portões serão abertos às 13h e as provas aplicadas das 14h às 17h15. A Urbs orienta os candidatos a se programarem com antecedência para evitar atrasos, já que o trânsito tende a ser mais intenso em dias de concurso.

Informações para os candidatos

Os candidatos devem chegar ao local de prova com no mínimo 45 minutos de antecedência, portando documento oficial com foto, cartão de informação e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. A prova objetiva contará com 40 questões sobre diversos temas, incluindo Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Direito e Legislação.

O concurso é composto por quatro fases eliminatórias: prova objetiva, teste de aptidão física, investigação social e avaliação psicológica. Os candidatos devem ser aprovados em todas as etapas para prosseguir no processo seletivo.

Os horários dos ônibus no domingo podem ser consultados no site da Urbs. Recomenda-se que os participantes verifiquem as linhas que atendem aos locais de prova para melhor planejamento do deslocamento.