Oficina de Música de Curitiba termina neste fim de semana com 54 atrações

A 43ª Oficina de Música de Curitiba chega ao fim neste fim de semana com uma programação intensa. Neste sábado (17/01) e domingo (18/01), a cidade receberá 54 apresentações musicais em diversos locais, com mais da metade dos eventos gratuitos.

O encerramento oficial acontece no domingo, às 19h, com um grande concerto sinfônico no Teatro Guaíra. A apresentação contará com a Orquestra e Coro Sinfônico, regidos por Abel Rocha e Angelo Fernandes, interpretando coros de óperas famosas de compositores como Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e Georges Bizet.

No domingo, o programa Domingo no Centro transformará a Rua XV de Novembro em palco para atividades familiares. As apresentações começam às 11h com o grupo infantil Tupi Pererê, seguido por outros artistas ao longo do dia.

A Cinemateca de Curitiba exibirá clássicos do suspense com trilhas sonoras de Bernard Herrmann, incluindo ‘Psicose’ de Alfred Hitchcock no sábado às 19h, e ‘Um Corpo Que Cai’ no domingo às 18h.

Além disso, haverá apresentações de alunos em diversos espaços da cidade, shows de encerramento de diferentes classes musicais e atrações do Circuito OFF em bares e restaurantes parceiros.

Os ingressos para as apresentações pagas variam de R$ 20 a R$ 60 e estão disponíveis no site diskingressos.com. A programação completa pode ser consultada no site oficial do evento.